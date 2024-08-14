Пассажиры Подмосковья совершили более ста поездок на самом коротком и протяженном маршрутах Мострансавто

С начала 2024 года пассажиры АО «Мострансавто» совершили около 102 тысяч поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах компании, которые проходят в пределах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что самым коротким маршрутом является № 10 «ст. Подлипки — Комитетский лес» (МАП № 10 г. Королев), его протяженность в одну сторону составляет 2,5 километра, в обратную — 3,2 километра. Здесь зафиксировали более 78 тысяч поездок с начала года. На самом протяженном маршруте № 327к «Перхурово — м. Котельники» (МАП № 4 г. Раменское) совершили около 24 тысяч поездок, его длина составляет около 200 километров. Чаще всего пассажиры фиксировали проезд на них с помощью социальных карт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.