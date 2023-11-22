Пассажиры Подмосковья совершили более ста тысяч поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах Мострансавто

С начала этого года пассажиры в Подмосковье совершили 137 тысяч поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах Мострансавто. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Самым протяженным является маршрут № 327к «Перхурово — м. Котельники» (обслуживает МАП № 4 города Раменское) длиной около 200 километров, здесь было совершено почти 34 тысячи поездок. На самом коротком — № 10 «ст. Подлипки — Комитетский лес» (обслуживает МАП № 11 города Балашиха) длиной 2,5 километра в одну сторону и 3,2 — в другую — почти 104 тысячи поездок. Отметим, что чаще всего пассажиры фиксировали проезд с помощью социальных карт. Лидером среди способов оплаты проезда находятся банковские карты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.