Пассажиры Подмосковья совершили около десяти миллионов поездок в общественном транспорте за праздничные выходные

За прошедшие праздничные выходные пассажиры совершили более 9,5 миллиона поездок на общественном транспорте в Подмосковье, более 4,4 миллиона из них — в региональных автобусах, еще свыше 2,8 миллиона — на маршрутах Мострансавто. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Больше всего поездок за все выходные пассажиры совершили в автобусах, следующих по маршрутам в Подольске. Также отмечу, что в честь праздника наши перевозчики раздали женщинам около 2,7 тысячи тюльпанов в автобусах», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Наиболее востребованным у граждан стал маршрут № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)», на котором было зафиксировано более 36,1 тысячи поездок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.