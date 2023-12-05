Пассажиры Подмосковья совершили около двух миллионов поездок на маршрутах Мострансавто, следующих до аэропортов

С начала сентября этого года жители и гости Подмосковья совершили почти два миллиона поездок на маршрутах Мострансавто, которые следуют до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Наиболее востребованным у пассажиров стал маршрут № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево», на нем было совершено 492 тысячи поездок. Чаще всего граждане оплачивали проезд на данных маршрутах банковскими картами, всего было зафиксировано более 800 тысяч регистраций. Чуть меньше, порядка 756 тысяч трансакций фиксировались социальными картами. С помощью транспортных карт «Стрелка» и «Тройка» пассажиры совершили более 430 тысяч поездок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.