Пассажиры Подмосковья совершили почти четыреста тысяч поездок на «дачных» маршрутах Мострансавто

С апреля текущего года жители Подмосковья совершили более 360 тысяч поездок на сезонных маршрутах Мострансавто, сообщили в областном Минтрансе. В этом дачном сезоне были запущены свыше 40 автобусных маршрутов, следующих до садовых и дачных товариществ региона.

В сообщении ведомства уточнили, что в более чем 20 горокругах организовали дополнительное транспортное сообщение. Самым востребованным у пассажиров маршрутом стал № 10 «Автостанция — Юбилейное» (МАП № 4 г. Раменское). В тройку лидеров также вошли маршруты № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок» (МАП № 12 г. Ногинск) и № 34 «Дмитров — Липино — Канал им. Москвы» (МАП № 9 г. Долгопрудный).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал востребованным благоустройство парков в регионе.