Пассажиры Подмосковья совершили почти два миллиона поездок в автобусах в День России

Жители и гости Подмосковья в День России совершили более 1,5 миллиона поездок на общественном транспорте региона, из них 974 тысяч — в автобусах АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Больше всего поездок, более 95,5 тысячи, за вчерашний день пассажиры проехали в автобусах, следующих по маршрутам в Балашихе. Также отмечу, что в честь праздника наши перевозчики раздали пассажирам более двух тысяч лент с триколором на автовокзалах, автостанциях, остановках и в автобусах», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве уточнили, что наиболее востребованным у жителей маршрутом в праздничный день стал № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)», на нем совершили 11,5 тысячи поездок. Чаще всего пассажиры фиксировали поездки с помощью социальных карт жителя Московской области и москвича.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.