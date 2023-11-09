Пассажиры Подмосковья совершили почти двести миллионов поездок по социальным картам в автобусах Мострансавто

С начала этого года пассажиры в Московской области совершили более 173 миллионов поездок с помощью социальных карт жителя Московской области и москвича в автобусах Мострансавто. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что это почти половина от всех совершенных поездок за этот период. Самым популярным маршрутом среди льготных категорий граждан стал № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)». Там было совершено более 1,7 миллиона поездок. Первое место по льготному трафику среди всех филиалов Мострансавто занял МАП № 10 г. Королев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.