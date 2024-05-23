Пассажиры Подмосковья совершили почти двести миллионов поездок в автобусах Мострансавто с начала года

С начала 2024 года жители и гости Подмосковья совершили более 188 миллионов поездок в автобусах АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Самыми популярными маршрутами за этот период стали № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)» (МАП № 9 г. Долгопрудный), № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва (м. Ховрино)» (МАП № 9 г. Долгопрудный) и № 348 «Лыткарино (Автостанция) — м. Котельники» (МАП № 1 г. Люберцы). В ведомстве уточнили, что чаще всего пассажиры фиксировали проезд с помощью социальных карт. Самым популярным способом оплаты поездки стали банковские карты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.