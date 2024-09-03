Пассажиры Подмосковья совершили почти пятьсот тысяч поездок на сезонных автобусных маршрутах, ведущих к СНТ

С начала апреля 2024 года пассажиры Подмосковья совершили более 460 тысяч поездок на сезонных маршрутах, следующих до садовых и дачных товариществ, в общей сложности в регионе действуют 44 таких маршрута. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В тройку самых востребованных маршрутов вошли № 10 «Автостанция — Юбилейное» в Шатуре, № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок» в Орехово-Зуеве и № 30 «Электрогорск — Алексеево» в Павловском Посаде. В ведомстве напомнили, что маршруты будут работать до начала ноября. На них действуют льготы по социальным картам жителей Московской области и Москвы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.