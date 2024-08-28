Пассажиры Подмосковья совершили почти шесть миллионов поездок в аэропорты на автобусах Мострансавто

С начала 2024 года жители и гости Подмосковья совершили более 5,6 миллиона поездок к аэропортам Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский на автобусах АО «Мострансавто», что почти в три раза больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что в регионе действуют 16 таких маршрутов, при этом самым популярным является № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево». Чаще всего пассажиры оплачивали проезд в автобусах банковскими картами — более 2,4 миллиона трансакций. На втором месте оказались социальные карты, на третьем — транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.