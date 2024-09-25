Пассажиры Подмосковья совершили почти сто миллионов поездок по картам «Стрелка» с начала года

С начала 2024 года жители и гости Подмосковья совершили более 76 миллионов поездок в автобусах по транспортным картам «Стрелка», большинство из них — на маршрутах АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что чаще всего такой способ оплаты применялся в Коломне. «Стрелка» была наиболее востребована на маршрутах № 367 «Володарского — Москва (м. Домодедовская)», № 2 «ул. Спирина — Поликлиника — пл. Советская — Голутвин — завод ЖБИ — ул. Спирина» и № 4 «ул. Спирина — завод ЖБИ — Голутвин — пл. Советская — Поликлиника — ул. Спирина». Напомним, что при оплате проезда этой картой действует система лояльности — после каждой десятой поездки скидка на проезд увеличивается на 7%, а с 51-й она составляет 35%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.