Пассажиры Подмосковья совершили свыше ста миллионов льготных поездок в автобусах Мострансавто

С начала этого года пассажиры АО «Мострансавто» совершили более 156 миллионов поездок в автобусах предприятия по социальным картам. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

В ведомстве уточнили, что наибольшей популярностью у льготных категорий граждан пользовался МАП № 5 города Подольск. В тройку лидеров также вошли МАП № 11 города Балашиха и МАП № 8 города Химки. Отметим, что в автобусах компании жители могут также оплатить проезд банковскими и транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.