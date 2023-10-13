Пассажиры Подмосковья совершили свыше трехсот миллионов поездок в автобусах Мострансавто с начала года
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
С начала этого года жители и гости Подмосковья совершили более 321 миллиона поездок в автобусах Мострансавто, что на 10,4% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщили в областном Минтрансе.
Большинство поездок жители фиксировали с помощью социальных карт — более 104 миллионов. Еще 93 миллиона поездок они оплачивали бесконтактными банковскими картами, почти 70 миллионов — транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». Самыми популярными маршрутами у пассажиров стали № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)», № 1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная» и № 21 «ст. Пушкино — Красноармейск». Лидером среди филиалов по количеству зарегистрированных на маршрутах трансакций оказались МАП № 10 города Королев, МАП № 8 города Химки и МАП № 5 города Подольск.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.