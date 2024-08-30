Пассажиры Подмосковья стали чаще ездить в автобусах Мострансавто

С начала лета жители и гости Подмосковья совершили почти 115 миллионов поездок в автобусах АО «Мострансавто», что на 20% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего граждане фиксировали проезд с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича — более 56 миллионов трансакций. На втором месте по популярности оказались банковские карты, на третьем — транспортные карты «Стрелка» и «Тройка». В число самых востребованных маршрутов вошли № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)» (МАП № 9 Долгопрудный), № 348 «Лыткарино (Автостанция) — м. Котельники» (МАП № 1 г. Люберцы) и № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)» (МАП № 3 г. Домодедово).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.