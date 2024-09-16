Патенты трудовых мигрантов в Подмосковье будут проверять с помощью специальной кнопки

Подмосковные работодатели смогут проверять патенты трудовых мигрантов с помощью специальной кнопки, сервис позволит узнавать срок их действия. Об этом стало известно во ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами округов.

Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области (ГУРБ) в ранге министра Кирилл Карасев отметил, что узнать информацию об иностранных работниках можно также в информационно-справочном сервисе «Оплати патент».

«Этот ресурс у нас уже как активная кнопка представлен на сайте ГУРБ. То есть каждый работодатель при приеме на работу патентщика имеет сейчас возможность проверить, оплачен ли патент и легален ли мигрант», — отметил Карасев.

По его словам, это позволит сделать мигрантов более дисциплинированными, а также выявлять организации, в которых работают мигранты с задолженностью по патентам». Он добавил, что на данный момент в Подмосковье насчитывается более трех тысяч организаций, в которых задействованы 18 тысяч иностранных граждан с задолженностью по патентам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.