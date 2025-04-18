Патриарх Иерусалимский одобрил принесение Благодатного огня в Россию

Представители Фонда Андрея Первозванного получили благословение от Патриарха Иерусалимского Феофила III на принесение Благодатного огня в Россию. Он благословил делегацию во время личной встречи в Иерусалиме, сообщило РИА Новости .

Патриарх отметил огромное значение миссии для христианского присутствия и стабильности в мире.

«Ваша миссия, которую вы осуществляете здесь, очень важна для христианского присутствия и стабильности. Я хотел бы благословить вас и поблагодарить вас, ваши семьи и ваших друзей. Это особенно важно, когда люди стремятся к разрушению», — подчеркнул патриарх Иерусалимский.

Чудо схождения Благодатного огня происходит ежегодно накануне Пасхи по юлианскому календарю. В 2025 году Пасха будет отмечаться 20 апреля, и дата праздника совпадет у западных и восточных христиан. Огонь возгорается в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который расположен над местом распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа.

Как ранее сообщал ФАП, Благодатный огонь доставят в города приграничных регионов России — Белгород, Брянск, Курск — и десятки других населенных пунктов. В Москве его принесут к пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя и передадут в 15 православных храмов. Массовой встречи огня в аэропорту не планируется.

Ранее Иеромонах Феодорит заявил, что состав и цена кулича для празднования Пасхи не регламентированы.