Патриарх Кирилл назвал «нелепой религиозной практикой» попытки возродить язычество в зоне СВО

У некоторых военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, стали появляться неоязыческие настроения. Священники, посещающие зону боевых действий, работают над тем, как помочь им избавиться от псевдорелигиозных заблуждений. Ситуацию прокомментировал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Попытки возрождения язычества в зоне СВО он назвал нелепой религиозной практикой, а тех, кто пытается это делать, он назвал «чудиками».

На собрании духовенства Московской митрополии в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя патриарх сказал, что для того, чтобы противостоять этому злу, нужно проводить семинары или краткосрочные курсы для священников, отправляющихся на Украину.

Он призвал священнослужителей, столкнувшихся с неоязыческими настроениями, проявлять особую инициативу, чтобы полностью предотвратить их влияние на сознание военнослужащих.

Ранее патриарх Кирилл раскритиковал затирание крестов на храмах.