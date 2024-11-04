Патриарх Кирилл оценил идею подготовки управленцев из числа героев СВО

По его словам, реализация данной идеи станет проявлением заботы о будущем страны, сообщает пресс-служба Патриарха.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл положительно оценил инициативу подготовки государственных управленческих кадров из числа героев спецоперации.

На встрече с участниками президентской программы «Время героев» Патриарх Кирилл, сказал, что дать героям СВО возможность принять участие в программе по подготовке государственных управленческих кадров — это очень правильная и своевременная инициатива.

Глава РПЦ считает, герои спецоперации смогут применить свои навыки и опыт на пользу служения Родине.

Ранее сообщалось о том, что власти Эстонии хотят законодательно запретить деятельность ЭПЦ.