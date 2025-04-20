Патриарх Кирилл пожелал россиянам мира и благополучия
Патриарх Кирилл поздравил россиян с Пасхой
Фото: [Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси]
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных россиян с Воскресением Христовым.
Он призвал верующих обнять в этот светлый праздник своих родных и близких и помочь тем, кто в этом нуждается, сообщает его пресс-служба.
Глава Русской Православной Церкви пожелал россиянам и всем народам земли мирной жизни и развития.
В эти часы патриарх Кирилл проводит в храме Христа Спасителя в Москве пасхальное богослужение.
«Особые пожелания всем нам, всему нашему народу, чтобы мир, благополучие, отсутствие всяких конфликтов, которые в условиях современной цивилизации обрастают огромными опасностями, чтобы всё это ушло куда-то в сторону, чтобы не мешало нашему народу и всем народам земли мирно жить и развиваться. Но самое главное - соединять развитие материальное с духовным», — сказал патриарх.
Пасха, сказал он, — это день победы над силами зла и радость от праздника ощущается сердцем.
Побеждать зло — значит становиться счастливыми, добавил патриарх.
Ранее сообщалось о том, что патриарх Кирилл наградил Сергея Лаврова орденом Александра Невского.