Патриарх Кирилл предупредил об опасности пропаганды неоязычества в школах
Фото: [официальный сайт Русской Православной Церкви]
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о риске распространения неоязычества среди военнослужащих.
Он обратился к священникам с призывом «постоянно обращать внимание воинов на подвиги христианских святых», служивших в армии.
Война, подчеркнул патриарх, деформирует духовность, ведь в неоязыческих идеях важное место отводится насилию, силе, а армия является тем местом, где проявляется человеческая сила, передает его слова «РИА Новости».
Также патриарх Кирили назвал недопустимым пропаганду неоязычества в школах. Такого рода действия приводят к «подрыву фундамента идентичности», пояснил он.
Ранее патриарх Кирилл предупредил об опасности развития ИИ при потере веры.