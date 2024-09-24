Патриарх Кирилл предупредил об опасности пропаганды неоязычества в школах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о риске распространения неоязычества среди военнослужащих.

Он обратился к священникам с призывом «постоянно обращать внимание воинов на подвиги христианских святых», служивших в армии.

Война, подчеркнул патриарх, деформирует духовность, ведь в неоязыческих идеях важное место отводится насилию, силе, а армия является тем местом, где проявляется человеческая сила, передает его слова «РИА Новости».

Также патриарх Кирили назвал недопустимым пропаганду неоязычества в школах. Такого рода действия приводят к «подрыву фундамента идентичности», пояснил он.

Ранее патриарх Кирилл предупредил об опасности развития ИИ при потере веры.