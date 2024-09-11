Патриарх Кирилл предупредил об опасности развития ИИ при потере веры

Человечество в связи с бурным развитием технологий искусственного интеллекта может войти к апокалиптическую эпоху, если же оно хочет остаться счастливым и выжить, то нужно быть религиозным. Такое заявление в ходе выступления на Х Санкт-Петербургском международном культурном форуме сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он подчеркнул, что ИИ может служить на благо человечества, а может и нести огромную угрозу. Человек должен стать лучше нравственно и духовно, ведь если прогресса в этом направлении не будет, то люди проиграют битву искусственному интеллекту и другие битвы тоже, предупредил патриарх.

Он пояснил, что внедрение ИИ может привести к появлению машин и механизмов, которые сейчас даже невозможно представить.

Развитие человека может быть жизнеспособным только при условии укрепления веры и нравственного развития, а прогресс не должен наносить ущерб природе, человеку и обществу, подчеркнул он.

Если вера и нравственная составляющая будут ослабевать, то это приведет к страшным последствиям внедрения искусственного интеллекта. Человечество приближается к апокалиптическому времени, и единственный выход из возможного кризиса – это вера в Бога.

Главная задача – не допустить, чтобы искусственный интеллект вышел из-за под контроля человека, заключил патриарх.

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