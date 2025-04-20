Патриарх Кирилл признался экипажу МКС, что хотел стать космонавтом

В ходе общения с членами экипажа Международной космической станции, которое состоялось в воскресенье, 20 апреля, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поделился, что в юности он страстно желал стать космонавтом. Об этом сообщает РИА Новости.

Предстоятель церкви подчеркнул, что космические полеты — это самый настоящий акт отваги.

«У меня даже когда-то мечта такая была — тоже в космос полететь. Я с кем-то из трезвомыслящих людей обсудил эту мечту, и они сказали: „Наверное, священники вашего поколения еще не полетят“, — рассказал он космонавтам.

В свою очередь, космонавты выразили свои поздравления предстоятелю Русской православной церкви и всем православным жителям России с радостным событием — праздником Воскресения Христова.

Сегодня, 20 апреля, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с поздравлением по случаю праздника Пасхи. В своем видеообращении глава Русской православной церкви призвал всех людей объединяться в любви и добрых делах, чтобы вместе стремиться к торжеству добра над злом. Он подчеркнул, что победа Христа над смертью вдохновляет миллионы христиан на служение и поддержку своих ближних. Патриарх выразил надежду, что радость наполнит каждую душу и войдет в каждый дом.