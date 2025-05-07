Патриарх Кирилл: Россия сохранилась благодаря Путину

Россия сохранилась как суверенное и целостное государство благодаря президенту РФ Владимиру Путину, заявил патриарх Кирилл.

Он отметил, что Россия под руководством Путина прошла сложный путь и успешно справилась со всеми вызовами. Этого удалось достигнуть благодаря твердой воле главы государства, его мужеству, целеустремленности, ответственности и — главное — безграничной любви к Отечеству и верности долгу, отметил патриарх.

«Россия сохранилась как целостное, независимое и суверенное государство», — говорится в патриаршем поздравлении Путину с 25-летием со дня официального вступления в должность главы государства.

Текст поздравления опубликован на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл пожелал Владимиру Путину полноты душевных и телесных сил, помощи Божией и успехов в служении на пользу страны.

Ранее сообщалось о том, что Путин в Кремле провел встречу с патриархом Сербским.