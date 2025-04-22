Путин в Кремле провел встречу с патриархом Сербским

Президент России Владимир Путин во вторник встретился в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. Как сообщило РИА Новости, во встрече также участвовали митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей Антоний и митрополит Сербской православной церкви Ириней.

В начале диалога российский лидер поздравил священнослужителей с наступившей Пасхой и подчеркнул, что этот светлый праздник является общим. Дарили во время встречи и подарки. В частности, патриарх Сербский презентовал Путину привезенное из монастыря Воскресения пасхальное яйцо, на котором была нанесена надпись на сербском «Христос Воскресе».

Президент России высказал слова благодарности за подарок и подчеркнул, что Сербская православная церковь играет большую роль в укрепление отношений между жителями двух государств.

Ранее стало известно о том, что российский лидер выразил слова соболезнования родственникам и близким скульптора Зураба Церетели, который во вторник ушел из жизни в возрасте 91 года.