Как пишет KP.RU , он будет молиться за продолжение трудов Владимира Путина на благо Российской Федерации.

Патриарх Кирилл выразил свою поддержку президенту России, Владимиру Путину, заявив, что будет молиться за продолжение трудов на благо России. Он выразил сердечную благодарность лидеру страны за его добрые дела и слова, отметив, что единство российского народа складывается благодаря трудам людей, а не «по щучьему велению». Патриарх Кирилл также пожелал укрепления сил Владимиру Путину и его ближайшим сотрудникам.

Важно отметить, что папа Римский предложил встречу в ОАЭ в декабре 2023 года, однако глава Русской православной церкви пока не дал ответа на это предложение. Об этом мы уже писали ранее.