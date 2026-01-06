Патриарх Кирилл возглавил рождественскую ночную службу в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщает ТАСС .

7 января Русская православная церковь отмечает Рождество Христово — один из ключевых праздников христианского календаря. Торжественная служба традиционно собрала в главном храме столицы представителей церковного духовенства и мирян.

В числе участников богослужения присутствовали иерархи Русской православной церкви, священнослужители Московской епархии, представители органов государственной власти, общественные деятели, православные волонтеры, а также прихожане московских храмов.

Ночная патриаршая служба транслировалась в прямом эфире на федеральных телеканалах «Первый», «Россия-1» и «Спас», а также на официальном интернет-ресурсе Русской православной церкви, что позволило верующим по всей стране присоединиться к празднованию.

Рождество Христово установлено в память о рождении Иисуса Христа, которого христиане почитают как Спасителя мира и центральную фигуру всей человеческой истории. В этот же день, 7 января (25 декабря по юлианскому календарю), праздник отмечают и другие поместные православные церкви, старообрядческие общины и греко-католики.

После Рождества у православных христиан начинается период святок, который продлится с 8 по 17 января. Эти дни традиционно считаются временем духовной радости, молитвы и праздничных торжеств.

