Патриарх Кирилл заявил, что масштабный крестный ход в Москве испугал критиков Церкви

Масштабный крестный ход, прошедший в Москве 7 сентября и собравший, по некоторым данным, около полумиллиона участников, оказал заметное воздействие на россиян, далеких от религии, а также на тех, кто критически относится к деятельности Церкви, вызвав у них чувство тревоги. Об этом сообщил глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл, его высказывание было опубликовано в телеграм-канале «Спас».