Патриарх Кирилл заявил, что масштабный крестный ход в Москве испугал критиков Церкви
Патриарх Кирилл: крестный ход из 400 тыс. человек в Москве напугал неверующих
Масштабный крестный ход, прошедший в Москве 7 сентября и собравший, по некоторым данным, около полумиллиона участников, оказал заметное воздействие на россиян, далеких от религии, а также на тех, кто критически относится к деятельности Церкви, вызвав у них чувство тревоги. Об этом сообщил глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл, его высказывание было опубликовано в телеграм-канале «Спас».
В своей проповеди Кирилл отметил, что изначально противники мероприятия предсказывали явку не более 50 тыс. верующих.
«А когда прошло 400 тысяч — перепугались и стали называть совсем другие цифры», — подчеркнул патриарх.
Глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков озвучил другую цифру, согласно которой в шествии приняли участие 40 тыс. человек.
