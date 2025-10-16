Патриарх Кирилл заявил о неизбежном конце света

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о неизбежности конца света и второго пришествия Христа. Об этом он сообщил на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово», прошедшей в храме Христа Спасителя, передает РИА Новости.

По словам Патриарха, завершение человеческой цивилизации — событие, которое, согласно Священному Писанию, обязательно произойдет. Он также отметил, что в Слове Божьем содержатся указания на возможные предзнаменования, предшествующие этому трагическому, но логичному финалу.

Глава Русской православной церкви подчеркнул, что апокалиптические настроения всегда были свойственны христианству. Однако со временем Церковь пришла к пониманию, что точная дата пришествия Спасителя остается непостижимой для человеческого разума.

