В преддверии Дня России в Химках организовали праздник народных традиций

В Химках на территории Московского государственного института культуры в преддверии Дня России организовали праздник народных традиций — музыкально-театральную программу «Былина о земле русской». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья. Для гостей праздника подготовили выступления профессиональных артистов и ярмарку мастеров народного искусства. Они могли принять участие в хороводах, народных играх, творческих мастер-классах и не только. Участниками стали студенты, преподаватели вуза и представители творческих коллективов.

«Проведение подобных мероприятий для подрастающего поколения в сегодняшней ситуации имеет очень большое значение. Важно, чтобы дети знали, с чего начиналась наша родина, какие были традиции, песни, былины и сказки», — отметил и. о. ректора Московского государственного института культуры Дмитрий Сидоров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.