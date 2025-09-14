Патриотический кинолекторий «История Химок в кадре» прошел в округе

В школе-интернате «Кадетский корпус» прошел патриотический кинолекторий, приуроченный к 86-летнему юбилею Химок. Мероприятие привлекло множество участников, которые смогли увидеть исторические материалы и обсудить значимые события, связанные с городом. Об этом рассказали в администрации городского округа.

Среди присутствующих были муниципальный депутат Руслан Шаипов и представитель Ассоциации СВО Антон Зенькович, что подчеркивало значимость события.

«Мы окунулись в воспоминания о прошлом, узнали истории людей, которые строили Химки. Это пробуждает в нас гордость за родной город», – указал Руслан Шаипов, делясь своими впечатлениями.

Одним из запоминающихся моментов стала демонстрация фрагмента о речке Химка, от которой город и получил свое название. Участники акции также увидели выступления детей с творческими номерами, которые добавили особый уют и атмосферу к мероприятию. Муниципальный депутат Алексей Федоров подчеркнул, что Химки – это не просто место. Прежде всего – это люди, их труд, заботы и достижения. Он добавил, что все успехи города базируются на единстве поколений, а также на передаче молодежи ценностей.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня города Химки, который в этом году отмечает свое 86-летие, в первой школе округа состоялся концерт. Программа включала литературные выступления, творческие номера и лекцию о значимых событиях из истории города, особенно в период Великой Отечественной войны.