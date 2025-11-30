Патриотический кинолекторий: в библиотеке Химок обсудили военную драму

Мероприятие 28 ноября включило не только демонстрацию ключевых сцен фильма, но и профессиональный комментарий о создании картины, что позволило зрителям глубже понять художественный замысел и исторический контекст.

Как отметила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалмиова, сила киноленты — в ее беспощадной честности.

«Она показывает хрупкость человеческой души в нечеловеческих условиях. После просмотра не покидает мысль: настоящая нравственность проверяется не в спокойные времена, а именно в такие переломные моменты», – подчеркнула в своих соцсетях Шалмиова.

По словам лидера Движения общественной поддержки Ольги Игнатьевой, такие кинопоказы выполняют двойную задачу — сохраняют память о подвиге предыдущих поколений и формируют устойчивый интерес жителей к истории страны.

Масштаб патриотической работы в городе раскрыла депутат Юлия Ишкова: с начала реализации программ в Химках проведено уже свыше 1600 историко-патриотических мероприятий. Для горожан это возможность не только познакомиться с качественным кино, но и стать частью большого просветительского проекта, где искусство становится мостом между прошлым и настоящим.

