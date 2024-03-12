Патриотический концерт «Музыка в цехах» состоялся в Нижнем Тагиле

Проект «Музыка в цехах» поддерживает тружеников тыла, которые вносят свой вклад в развитие технологий и оборудования в РФ. Недавно артисты патриотического марафона побывали на заводе в Нижнем Тагиле.

Мероприятие провели 11 марта, порадовав сотрудников «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. Большой концерт «Музыка в цехах» прошел при участии артистов, поддерживающих патриотичные инициативы «Русской Медиагруппы» и ее акционера Владимира Киселева.

Звучали такие хиты группы «Земляне», как «Каскадеры»,«Поверь в мечту», «Трава у дома» и многие другие.

«У нас уже есть опыт создания патриотического марафона Агитбригады «Русского Радио». Первостепенным было поддержать военных, которые исполняют свой долг перед Родиной в зоне СВО, и мы сделали это. Но не менее важным было для нас отдать дань уважения и тем, кто в тылу – работает по две, три смены, чтобы приблизить общую Победу. Таких людей тысячи, и наш марафон «Музыка в цехах» – это поклон каждому из них», — отмечает Юрий Киселев.

Отметим, что «Уралвагонзавод» вносит существенный вклад в СВО. Предприятие по заказу МО РФ производит танки, которые отправляются на спецоперацию. Эшелон Т-90М «Прорыв» как раз проводили в путь на патриотическом марафоне.

«Музыка в цехах» создана телеканалом RU.TV и Юрием Киселевым («Русское радио», радио Maximum и др.).

Ранее сообщалось, что «Звезды Русского Радио» выступят в рамках форума-концерта «Единство народа» в Подмосковье.