Масштабному патриотическому проекту «Города-герои — города героев» дали старт в столице. Его реализует Мосгордума при поддержке мэра столицы Сергея Собянина и московского правительства.

Проект приурочен к юбилеям со дня присвоения ряду населенных пунктов званий «Город-герой» и «Крепость-герой», а также к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В его рамках пройдет автомобильный пробег по городам-героям РФ и Белоруссии.

Автопробег начался у обелиска «Москва — город-герой». К мемориалу были возложены цветы, после чего колонна машин проехала по Садовому кольцу.

В дальнейшем автомобили проедут по трем маршрутам, которые пролегают через Мурманск, Санкт-Петербург, Брест, Минск и другие города, в том числе через подмосковные — Видное, Домодедово, Каширу, Кубинку, Солнечногорск, Клин, Можайский и Ступинский округа.

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