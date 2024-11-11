Патрушев не исключил новые диверсии по аналогии с подрывом «Северных потоков»
Патрушев заявил о возможности диверсий по аналогии с подрывом «Северных потоков»
Фото: [официальный сайт президента России]
По мнению помощника президента РФ Николая Патрушева, американцы и англичане могут организовать новые террористические акты, наподобие подрыва «Северных потоков». Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как заявил руководитель, США и Великобритания рассматривают произошедшее на «Северных потоках» одним из перечня методов для продвижения имеющихся экономических интересов.
«Под их удар могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели, обеспечивающие связь во всем мире», — сказал Николай Патрушев в ходе интервью.
Ранее сообщалось о том, что лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал выхода Франции из НАТО ради одного из главных убеждений европейского государства.