По мнению помощника президента РФ Николая Патрушева, американцы и англичане могут организовать новые террористические акты, наподобие подрыва «Северных потоков». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как заявил руководитель, США и Великобритания рассматривают произошедшее на «Северных потоках» одним из перечня методов для продвижения имеющихся экономических интересов.

«Под их удар могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели, обеспечивающие связь во всем мире», — сказал Николай Патрушев в ходе интервью.

Ранее сообщалось о том, что лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал выхода Франции из НАТО ради одного из главных убеждений европейского государства.