Пациентка умершей Алены Верди не верит в смерть хирурга

Женщина отметила, что «суды с клиникой, где она работала, продолжаются до сих пор». Ей не вернули денежных средств за саму операцию и восстановление после нее.

Мирослава Воскресенская пострадала от рук врача-шарлатана. Как пишет «Газета.ру», ссылаясь на слова пациентки, найденный в Ереване пластический хирург Екатерина Пархоменко похожа на совершившую самоубийство Алену Верди. Среди сходств пострадавшая отметила голос и манеру навязывания своих услуг.

Напомним, что Алена Верди – известный пластический хирург. Она оказывала свои услуги в Краснодаре. В один момент ее пациентки оказались недовольны качеством проделанной работы, а потому начали жаловаться. В 2017 году одна из них даже скончалась, что привело к штрафу размером в 150 000 рублей. А в 2020 году стало известно, что Верди совершила самоубийство в доме одной из своих подруг, находясь под домашним арестом.

Мы уже писали о том, что Инстасамка осталась недовольна решением сделать пластику у попавшего ранее в скандал Хайдарова. Однако, причиной этому стал вовсе не результат проделанной работы хирурга.