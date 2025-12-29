Пациенту выкололи глаз в психиатрической больнице

Волгоградская психиатрия оказалась в эпицентре двух скандальных происшествий с разницей всего в сутки, обнаживших системные проблемы безопасности в учреждениях. Вслед за убийством санитара пациентом в психбольнице № 1 в Калачевском районе, о котором стало известно 26 декабря, всплыли шокирующие подробности инцидента уже в областной психбольнице № 2. По информации источников V1.RU , в ночь с 25 на 26 декабря в шестом общепсихиатрическом отделении один пациент с помощью шариковой ручки выколол глаз другому, нанеся тому тяжкие телесные повреждения.

Внутренние источники утверждают, что пострадавший лишился глаза, а работавшие в ту смену медсестра и санитар находятся под угрозой увольнения — их якобы планировали уволить уже в день происшествия.

Руководство больницы, по данным СМИ, уходит от ответов. Главная медсестра Елена Шигидина отказалась комментировать «такие темы», начмед Наталья Черная сослалась на отпуск, а до главврача Инны Замятиной журналистам дозвониться не удалось. При этом, по словам инсайдеров, сразу после ЧП в отделении прошла внеплановая проверка комиссии во главе с главным врачом, у пациентов были изъяты все потенциально опасные предметы — ручки, шнурки, карандаши. Парадоксально, но личность нападавшего пациента, по информации сотрудников, так и не была установлена.

«Информация умалчивается, но сегодня собирались уволить санитара и медсестру, которые работали в смене. В пятницу там была комиссия в составе главной медсестры, двоих начмедов и главного врача. У всех пациентов всё сразу поотбирали, хотя до этого разрешали и ручки, и шнурки, и карандаши. Как говорят сотрудники, самое интересное, что так и и не выяснилось — какой пациент напал», — дословно передал один из источников в учреждении.

Официальная версия, озвученная региональным комитетом здравоохранения, радикально расходится с рассказами осведомленных источников. Чиновники утверждают, что пациент «повредил себя сам», не проявляя агрессии к окружающим, а его глаз «полностью сохранен» и зрение не пострадало.

В ведомстве отказались комментировать возможные санкции к персоналу, сославшись на начатую служебную проверку.

