«Хотел портрет Высоцкого»: подростка скрутили санитары в тату-салоне Тюмени

Санитары госпитализировали подростка из тату-салона в Тюмени. Об этом сообщает Lenta.ru.

Сеанс татуировки в Тюмени завершился экстренной госпитализацией подростка в психиатрический стационар. По словам мастера, молодой человек договорился о нанесении портрета Владимира Высоцкого и обещал прийти в салон вместе с матерью. Однако он появился один, пояснив, что родительница присоединится позже.

В самый разгар подготовки к сеансу в помещение ворвались двое мужчин, которые скрутили юношу. Подросток активно сопротивлялся и кричал, что его хотят увезти в лес и лишить жизни. Как выяснилось, нападавшие оказались санитарами местной психбольницы, действовавшими с официального согласия матери подростка. Прибывшая на место женщина объяснила свой поступок тем, что ее сын употребляет наркотики и украл у нее все денежные средства.

Представители депздрава напомнили, что госпитализация несовершеннолетних старше 15 лет возможна только с их добровольного согласия либо с разрешения законных представителей. Подростка доставили в медицинское учреждение для прохождения лечения.

Ранее прокуратура прекратила дело о насилии над подростком-инвалидом в психиатрическом стационаре.