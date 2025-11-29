Теракт от Киева мог обесточить юг Подмосковья: засыльного агента-неудачника посадят на серьезный срок

Задержанный ФСБ россиянин, подозреваемый в подготовке взрыва на магистральном газопроводе в Серпухове, может получить до 30 лет лишения свободы. О правовых нюансах рассказал REGIONS управляющий партнер юридической компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

Как отметил юрист, базовое наказание за террористический акт по ч. 1 ст. 205 УК РФ составляет от 10 до 20 лет тюрьмы. Однако за приготовление к преступлению верхний предел срока сокращается согласно статье 66 УК РФ.

Аналогичный принцип применяется и к статье о государственной измене, где за неоконченное преступление также предусмотрены серьезные сроки. При совокупности этих составов, подпадающих под законодательство о преступлениях террористической направленности, теоретически возможно назначение наказания на куда больший срок.

«Когда эти составы объединяются по правилам совокупности, включаются пределы, предусмотренные для преступлений террористической направленности: теоретически возможен общий срок до 30 лет», — отметил Русяев.

Конкретная мера ответственности, по словам юриста, будет зависеть от доказанной роли обвиняемого, характера его связей с иностранными структурами, факта признания вины и оценки масштабов предотвращенных последствий. Отметим, что без пресечения преступления без газа и благ цивилизации могла остаться приличная часть юга Подмосковья, связанного с газопроводом.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Киева нашли исполнителя для подрыва газопровода в Подмосковье. Они предложили за диверсию огромные суммы в долларах.