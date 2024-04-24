«Пауза»: Байден снова попал в неловкую ситуацию во время выступления

Американского президента Джо Байдена в последнее время все чаще преследуют нелепые ситуации: то слово забудет, то оступится. На этот раз, пишет РИА Новости 24 апреля, президент США прочитал с телесуфлера не то, что было нужно.

Выступление, как сообщается, проходило в Вашингтоне. Байден читал с телесуфлера фразу о том, что гражданам еще предстоит ждать дальше. Им предлагалось только представить, что произойдет в ближайшие четыре года, если они переизберут текущего лидера США. А потом Байден произнес: «Пауза».

После этого толпа принялась скандировать фразу «еще четыре года», подхватив призывы текущего лидера страны.

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