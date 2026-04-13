«Пауза до 17 апреля»: вице-премьер назвал условия возобновления полетов на Ближний Восток

Вице-премьер РФ Виталий Савельев раскрыл условия, при которых рейсы на Ближний Восток могут быть возобновлены. Главный фактор — развитие ситуации в регионе. Пока там неспокойно, самолеты летать не будут. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Минтранс и Росавиация приостановили авиасообщение до нормализации обстановки. По словам Савельева, сейчас действует пауза до 17 апреля. А дальше — как карта ляжет. Никаких гарантий, что через неделю все наладится, нет. Всё зависит от того, прекратятся ли бомбежки и откроют ли небо.

С начала конфликта с Ближнего Востока эвакуировали 53 тысячи россиян. Из них 23 тысячи — туристы, которые не ожидали, что их отпуск превратится в зону боевых действий. Остальные — те, кто жил или работал в регионе. Все они уже вернулись домой. Но вопрос: а что делать тем, кто только планировал поездку?

Многие россияне, купившие путевки в ОАЭ, Катар или Оман, вынуждены их сдавать, авиакомпании несут миллиардные потери.

