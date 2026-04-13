«Тревожная косметичка» вместо психолога: поколение Z нашло новый способ бороться с паникой

Вместо того чтобы идти к психологу, поколение Z собирает «тревожные косметички». Новый тренд, стремительно набирающий обороты в соцсетях, уже окрестили главным спасением для вечно нервных молодых людей. Что же внутри? Об этом сообщает NYP.

Почти половина респондентов в возрасте от 12 до 26 лет часто или постоянно испытывают тревогу. Поколение Z давно прозвали «тревожным поколением». Рекордный уровень стресса, неопределенность в будущем, клиповое мышление и информационная перегрузка — все это вылилось в необходимость иметь под рукой «экстренный чемоданчик» для психики.

Врачи, правда, относятся к такому способу самопомощи настороженно. Они напоминают, что конфеты и игрушки не заменят профессиональной терапии. Психологи называют это «ритуалом контроля»: в моменты паники человек хватается за предметы, которые символизируют безопасность.

Ранее россиянам назвали лучшие направления для отдыха с питомцем.