В обращении губернатора Андрея Воробьева к жителям области самое важное значение имеет упор на социальную составляющую, на вопросы, связанные с повышением качества жизни в регионе, заявил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«Самое главное в обращении губернатора – то, что он взял упор на социальную составляющую, на улучшение жизни людей. То, что волнует больше всего жителей Подмосковья. В первую очередь, это услуги медицины и вообще состояние медицины», - сказал он.

По словам Данилина, очень важно, что в области заметно выросло предоставление высокотехнологичной медпомощи, увеличилось количество МРТ, а также строятся крупные медучреждения. Все это позволит повысить качество предоставления медицинских услуг.

Кроме того, большое значение имеет закрытие детских домов в регионе, продолжил Данилин. Он напомнил, что в регионе теперь действуют центры, в которых дети находятся временно, пока им не подберут подходящую семью.

«Это очень важно, потому что забота о детях делает нас выше, делает нас лучше», - подчеркнул он.

В заключение Данилин напомнил, что губернатор планирует баллотироваться на новый срок, и это очень важно для жителей.

«Это гарантирует, что позитивная тенденция развития региона будет продолжена», - заключил он.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что жители области замечают позитивные изменения в регионе.