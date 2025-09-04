Основатель Telegram Павел Дуров резко раскритиковал западноевропейские страны, обвинив их в многовековой агрессии против славянских народов. Поводом для заявления стал пост Илона Маска об этимологии слова «раб».

Павел Дуров вступил в публичную дискуссию с Илоном Маском, развив его мысль о происхождении слова «раб» от названия славянских народов. Основатель Telegram напомнил, что история Западной Европы полна примеров неспровоцированного вторжения на славянские территории, в то время как обратных случаев практически не было.

Свое резкое заявление Дуров сделал на фоне личного конфликта с французскими властями. Год назад его задержали во Франции, но так и не смогли доказать вину. Сам IT-миллиардер называет тот инцидент полицейской ошибкой, серьезно подорвавшей репутацию страны как оплота свободы. Его исторический экскурс стал не только лингвистическим комментарием, но и жестким ответом западному истеблишменту.

