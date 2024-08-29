Павел Дуров покинул здание суда в Париже, выйдя на свободу

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова выпустили на свободу, он самостоятельно покинул здание парижского суда. Об этом сообщило РИА Новости.

Дуров провел в суде длительное время, после чего вышел из здания и уехал на частном тонированном микроавтобусе. По сообщению прессы, он постарался привлекать к себе как можно меньше внимания, надев для этого бейсболку и солнцезащитные очки. Он не стал давать никаких комментариев журналистам, практически сразу уехав оттуда.

Зато был дан комментарий его адвокатом Давидом-Оливье Камински. Он указал, что за Дурова будет обязательно внесен залог, который запросили за освобождение французские правоохранители.

«Да, залог будет внесен в ближайшее время», — указал защитник.

Сумма залога, который должен быть внесен за Дурова, составляет 5 млн евро.

Ранее сообщалось, что Дурову придется находиться под судебным надзором. Ему также запретили покидать территорию Франции.