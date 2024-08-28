Дурову запретили покидать территорию Франции

Отмечается, что Дурова взяли под судебный надзор. Кроме того, он должен внести залог в размере 5 млн евро.

По информации французской прокуратуры, Дурова также оставили в камере в здании суда до четверга, 29 августа. Ранее сообщалось, что у здания этого суда прошли первые пикеты. Собравшиеся держали в руках различные плакаты.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Парижа, следственный судья, который рассматривает дело Дурова, может продолжить допрашивать его в среду вечером.

Дурова во Франции обвиняют в отказе от сотрудничества с местными властями. Отмечалось, что предпринимателя в связи с этим могут сделать соучастником 12 преступлений, совершаемых через Telegram. Одно из них связано с распространением материалов порнографического характера с несовершеннолетними.

Ранее Forbes сообщил, что в Швейцарии против Дурова в 2023 году подали иск о том, что он применил насилие к одному из своих детей. Отмечалось, что истцом выступила женщина, называются себя матерью его троих детей. Как сообщил источник AFP, во Франции отдельное дело в отношении Дурова посвящено применению насилия к ребенку.

Несмотря на это, в прокуратуре Франции ранее отвергли информацию о дополнительном деле в отношении Дурова.