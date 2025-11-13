Павел Дуров получил полную свободу передвижения: суд снял все ограничения, наложенные Францией

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров добился полной отмены судебных ограничений, введенных французскими властями. Теперь он может свободно перемещаться по миру без обязательных визитов в полицию.

Судебные ограничения для Павла Дурова во Франции полностью отменены. Соответствующее решение было вынесено 10 ноября, что означает снятие последних претензий к основателю мессенджера Telegram со стороны французских властей.

Напомним, что в августе 2024 года Дуров был задержан и отпущен под залог в €5 млн с целым рядом ограничений. Ему запрещалось покидать территорию Франции и требовалось отмечаться в полицейском участке дважды в неделю. В июне меры пресечения смягчили, разрешив ограниченные поездки в Дубай.

Как сообщают источники Bloomberg, поскольку расследование носит закрытый характер, новое решение суда полностью снимает все ранее действовавшие ограничения. Теперь Дуров свободен в передвижениях и более не обязан сообщать о своих перемещениях французским правоохранительным органам.

