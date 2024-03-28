Стало известно еще об одном задержанном по делу о теракте в «Крокусе», который занимался финансами

В соответствии с официальным заявлением, опубликованным в социальных сетях Следственного комитета Российской Федерации, был произведен арест еще одного подозреваемого, участвовавшего в финансировании террористической группировки, причастной к нападению на «Крокус сити холл».

Данный арест является частью широкомасштабной операции по обнаружению сети террористических связей и пресечению деятельности экстремистских организаций после страшного теракта в Подмосковье. Других подробностей, чем конкретно занимался подозреваемый, предоставлено не было.

Согласно информации, размещенной в сообщении, ожидается, что следствие обратится к суду с ходатайством о принятии мер по изоляции подозреваемого, включая заключение под стражу, с целью обеспечения безопасности общества и дальнейшего успешного проведения следственных мероприятий.

Ранее стало известно о том, что после теракта в «Крокус сити холле», звонки и сообщения с призывами к совершению подобных преступлений стали все чаще поступать на телефоны россиян. У российских спецслужб есть основания полагать, что все эти акции могут кем-то финансироваться.

Ранее мы сообщали о том, что Роскомнадзор порекомендовал не общаться с незнакомцами в соцсетях и мессенджерах.