Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Общество

Фото: [соцсети]

Ректор Евразийского международного университета Константин Клименко предложил выдвинуть основателя Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции, на Нобелевскую премию.

Он сообщил, что направил официальное представление в Нобелевским комитет. По словам академика, его уже поддержали представители университетов и общественных организаций ряда стран Африки и Азии.

Клименко назвал обвинения в адрес Дурова абсурдными.

«В таком случае почему французское правосудие не предъявляет обвинение заводам, которые выпускают кухонные ножи? Ведь они часто тоже используются преступниками для убийств и терактов!» — написал ректор.

Ранее французский политолог Лоран Озон заявил, что арест Павла Дурова ознаменовал начало конца свободного интернета.                                                                                                               

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