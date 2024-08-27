Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию мира
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Ректор Евразийского международного университета Константин Клименко предложил выдвинуть основателя Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции, на Нобелевскую премию.
Он сообщил, что направил официальное представление в Нобелевским комитет. По словам академика, его уже поддержали представители университетов и общественных организаций ряда стран Африки и Азии.
Клименко назвал обвинения в адрес Дурова абсурдными.
«В таком случае почему французское правосудие не предъявляет обвинение заводам, которые выпускают кухонные ножи? Ведь они часто тоже используются преступниками для убийств и терактов!» — написал ректор.
Ранее французский политолог Лоран Озон заявил, что арест Павла Дурова ознаменовал начало конца свободного интернета.