Пчеловод Моторина перечислила способы отличить настоящий мед от подделки

Специалисты Роскачества исследовали мед 16 торговых марок из сетевых магазинов и выяснили, что продукты не соответствуют обязательным требованиям законодательства, так как имеют признаки фальсификации. Пчеловод Наталия Моторина пояснила, по каким признакам следует выбирать настоящий мед и как не нарваться на подделку. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, для этого необходимо попросить у пасечника справку о его бизнесе, то есть действовать по принципу «доверяй, но проверяй». При возникновении сомнений можно попросить пасечника предъявить спецпаспорт, где указаны имя владельца, расположение ульев и даты профессионального осмотра пчел, что даст возможность убедиться в том, что предприниматель действует в рамках закона.

Эксперт добавила, что отличительными признаками некачественного меда являются пена и пузырьки, которые свидетельствуют о брожении продукта, то есть он был переплавлен и в него добавлена вода. Также у ненастоящего меда имеется едва уловимый запах и приторный вкус.

По ее мнению, в зимний сезон мед не может быть жидким, поскольку выгонка завершается осенью, за несколько месяцев натуральный продукт кристаллизуется.

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