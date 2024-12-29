Педагог-одиночка: что известно о подозреваемой в убийстве своих детей под Архангельском

Жительница города Котласа Архангельской области, предполагаемая убийца своих детей, была сотрудницей в педагогическом колледже. Об этом «Газете.Ru» рассказала ее бывшая ученица, отметив, что женщина всегда казалась отстраненной от социума.

Как рассказала студентка, женщина была ее классным руководителем 1,5 года. Все знают ее как молодого специалиста, едва закончившего педагогическое учреждение. Во время работы она также параллельно получала образование в Сыктывкаре в заочной форме. По словам собеседницы журналистов, учитель не отличалась разговорчивостью, держалась в стороне и почти не участвовала в жизни группы. Ей были интересны лишь показатели о прогулах и посещаемости. В конфликтах ее ни разу не замечали.

«Ушла в декретный отпуск с первым ребенком — дочкой. Больше про нее никто ничего не знает. Известно только то, что пока она работала в колледже, ее муж открыл свое кафе, они купили квартиру, машину. Скромная тихая семья. Если честно, мы даже не подозревали о рождении второго ребенка. То, что произошло, очень нас удивило, все находимся в шоке, никто даже не подозревал что стоит за этой тихой скромной девушкой», — сказала она.

Также учительница вела себя тихо и держалась одиночкой в коллективе колледжа, стараясь лишний раз ни с кем не сближаться.

Напомним, что тела двух детей нашли в ванной 28 декабря в Котласе. В прокуратуре отмечали, что семья состояла на учете. Подозревают, что 29-летняя мать утопила малолетних намеренно. Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что отца четверых убитых в Тверской области детей отправили под стражу.